Макгрегор засомневался в проведении боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил, что готов выйти на замену на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 18 апреля, если главный поединок окажется под угрозой срыва. Слова 31-летнего спортсмена приводит YouTube-канал The MacLife.

Боец признался, что сомневается, что главный бой UFC 246 состоится. «Почему решил выступить в полусреднем весе? На данный момент именно в него и вписываюсь. Когда там бьются за титул в легком весе? 18 апреля? Высока вероятность, что там что-то случится, и к этому времени я буду готов подраться за пояс», — заявил Макгрегор.

18 апреля россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Тони Фергюсоном на UFC 246. Поединок между бойцами срывался неоднократно. В частности, они должны были подраться на UFC 223 в апреле 2018-го, но Фергюсон получил травму и снялся с боя.

Макгрегор вернется в октагон 18 января. Ирландец выступит в полусредней весовой категории. Его соперником станет американец Дональд Серроне.

В последний раз Макгрегор выходил в клетку в октябре 2018-го. Он уступил Нурмагомедову и лишился шанса вернуть титул чемпиона UFC.

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