Макгрегор назвал нового соперника в своем списке

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор не исключает, что после поединка с американцем Дональдом Серроне он побьется с его соотечественником — Джастином Гэтжи. Слова ирландца передает MMA Fighting.

«Этот парень в списке. Он может стать следующим соперником. Он заслужил», — признал 31-летний ирландец. При этом Макгрегор отметил, что стал меньше реагировать на вызовы со стороны других бойцов. «Раньше я реагировал на проявление неуважения. Но теперь это в прошлом: я сосредоточен на себе», — подчеркнул он.

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 19 января Макгрегор выйдет в октагон против Серроне в полусреднем весе. 31 декабря 2019-го глава UFC Дэйна Уайт заявил, что ирландец планирует провести три поединка в 2020-м: помимо боя с Серроне, Макгрегор рассчитывает на поединки с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Хорхе Масвидалем.

В декабре 2019-го менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз выразил мнение, что Макгрегор выбрал недостаточно сильного соперника. Он отметил, что ирландцу следовало бы выйти против Гэтжи.

В последний раз Макгрегор выступал в октябре 2018-го. Тогда он уступил Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Участие в беспорядках после боя привело к дисквалификации ирландца. Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.

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