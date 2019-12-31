Макгрегор нацелился на три боя в 2020 году

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о планах ирландца Конора Макгрегора в 2020 году. Слова функционера приводит ESPN.

По словам Уайта, 31-летний Макгрегор рассчитывает, что после победы над американцем Дональдом Серроне он получит возможность взять реванш у россиянина Хабиба Нурмагомедова. В третьем бою за год ирландский спортсмен хочет победить американца Хорхе Масвидаля, выступающего в полусреднем весе, и завладеть символическим титулом «главного негодяя UFC».

Поединок в полусреднем весе между Макгрегором и 36-летним Серроне пройдет 19 января 2020 года на UFC 246. Для ирландца поединок станет первым с октября 2018-го, когда он уступил Нурмагомедову в бою за пояс чемпиона организации в легком весе. К выступлению в полусреднем весе Макгрегор набрал мышечную массу.

Масвидаль уже выражал готовность выйти в октагон против Макгрегора. По словам 35-летнего американца, такой бой заставит болельщиков простить ирландцу его поведение вне клетки. Ирландец неоднократно попадал в центр различных скандалов.

Масвидаль одержал победу над Нэйтом Диасом и был удостоен специального пояса «главного негодяя» организации на турнире UFC 2 ноября. Также в 2019-м американец отметился рекордом — он нокаутировал соотечественника Бена Аскрена на пятой секунде противостояния. Это самый быстрый нокаут в истории организации.

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