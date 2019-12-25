Физическая форма Макгрегора вызвала споры среди болельщиков

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор выложил в Twitter свою фотографию, которая вызвала споры среди болельщиков.

На снимке хорошо видны мышцы спортсмена. «Выгляжу измученным. Король вернулся и готов взять власть в свои руки», —подписал пост Макгрегор. Физическая форма бойца озадачила юзеров.

«С такими мышцами он очень быстро выдохнется», «Ты можешь нарастить мышечную массу, но это не значит, что ты вернул свою силу», «Такие мышцы только замедлят его» — писала часть фанатов. Другие болельщики, напротив, восхитились формой ирландца: «Теперь Конор сможет нокаутировать любого», «Он выглядит как зверь. Ему по силам снести любого».

Возвращение ирландского спортсмена в октагон должно произойти 19 января 2020 года. Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Поединок заявлен как противостояние в полусредней весовой категории. Билеты на бой разошлись в стартовый день продаж.

В последний раз Макгрегор дрался в октябре 2018-го. Тогда он уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову и не смог вернуть титул чемпиона UFC в легком весе.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

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