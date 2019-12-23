Билеты на первый бой Макгрегора после возвращения разошлись за один день

Билеты на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном бою которого выступит ирландец Конор Макгрегор, были проданы за 24 часа. Об этом в своем Twitter сообщает журналист Кевин Айол с ссылкой на главу организации Дэйну Уайта.

Бой 31-летнего Макгрегора и американца Дональда Серроне в полусредней весовой категории возглавит турнир UFC 246. Он пройдет 19 января 2020 года. По информации Айола, все билеты разошлись уже на старте продаж. Сумма выручки составила 10 миллионов долларов.

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29 ноября было объявлено, что соперником Макгрегора станет Серроне. Американец — рекордсмен UFC по количеству побед в организации (23). О грядущем возвращении в октагон ирландский спортсмен заявил на пресс-конференции в Москве.

В последний раз Макгрегор дрался в октябре 2018-го. Тогда он уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову и не смог вернуть титул чемпиона UFC в легком весе.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

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