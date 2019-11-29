Макгрегор потребовал благодарностей за возвращение в UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор прокомментировал свое возвращение к выступлениям. Он обратился к поклонникам в своем Twitter-аккаунте.

«Жду запоздалых благодарностей», — написал 31-летний спортсмен. За первые полчаса сообщение набрало более семи тысяч лайков. Часть болельщиков поздравили Макгрегора с возвращением. Другие напомнили ирландцу о неудачах: в частности, о поражении от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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28 ноября стало известно о согласии Макгрегора на поединок против американца Дональда Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в январе 2020-го. Соперник ирландца — лидер организации по количеству побед (23). Бой пройдет в полусреднем весе. Макгрегор не выступал в данной категории с 2016 года.

Ирландец анонсировал возвращение еще в октябре во время своего визита в Москву. Он также подчеркнул, что планирует взять реванш у Нурмагомедова, который является действующим чемпионом UFC в легком весе.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения. В последний раз он выходил в октагон в октябре 2018-го, когда уступил Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе.

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