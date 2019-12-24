Соперник Макгрегора ответил на обвинения в согласии «лечь» в бою с ирландцем

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дональд Серроне отреагировал на слухи вокруг его предстоящего поединка с ирландцем Конором Макгрегором на январском турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит MMA Fighting.

36-летний американец столкнулся с обвинениями в участии в договорном матче со стороны болельщиков. Это связано с неудачами, которые потерпел Серроне в последних поединках. «Ни черта! Ложиться под него я не собираюсь. Про меня говорят много ерунды, мол, я готов сдать этот бой за деньги. Нет такой суммы, что заставит меня такое сделать. Даже если бы я согласился, я бы не смог видеть собственное отражение в зеркале», — ответил соперник Макгрегора. Он отметил, что уступал статусным бойцам.

Бой между Серроне и 31-летним Макгрегором возглавит UFC 246, который пройдет 19 января 2020 года. Поединок заявлен как противостояние в полусредней весовой категории. Билеты на бой разошлись в стартовый день продаж.

Серроне уступил в двух последних поединках. Врач остановил его бой с Тони Фергюсоном в июне. А противостояние с Джастином Гэтжи завершилось для Серроне поражением нокаутом. При этом американец является лучшим в UFC по количеству побед (23) и по количеству досрочных побед (16).

Макгрегор — бывший чемпион организации в двух весовых категориях.

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