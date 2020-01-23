Отец Нурмагомедова увидел «муляж» в 40-секундной победе Макгрегора

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заподозрил нарушение спортивного принципа в поединке ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

«Бой был договорным? А разве вы этого не подозреваете? Считаю, это был не поединок, а муляж. Мы прекрасно знаем, как умеет драться Серооне», — признался Нурмагомедов. Он также выразил мнение, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) нуждался в возвращении в строй 31-летнего Макгрегора. «Это даже не было похоже на бой», — заметил он.

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19 января Макгрегор победил Серроне в главном бою UFC 246. Ирландцу потребовалось 40 секунд, чтобы нокаутировать соперника. Бой прошел в полусреднем весе. В тот же день отец Нурмагомедова оценил поединок, назвав его «очень хорошим». Бывший соперник Макгрегора американец Нэйт Диас в свою очередь назвал схватку «фейковой».

Макгрегор вышел в октагон впервые с октября 2018-го. Тогда он уступил Хабибу Нурмагомедову в поединку за чемпионский пояс UFC в легком весе.

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