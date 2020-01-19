В победе Макгрегора за 40 секунд разглядели обман

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас не верит, что поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне был честным. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

34-летний боец полагает, что поединок стал обманом зрителей. «Это дерьмо — насквозь фейк», — написал Диас.

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Ранее 19 января Макгрегор победил Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. 36-летний американец не нанес ни одного удара по ирландскому спортсмену и проиграл техническим нокаутом за 40 секунд.

До поединка в сети появились слухи относительно того, что поединок Макгрегора и Серроне будет носить договорной характер. Сам американец опроверг предположения, заявив, что «не собирается ложиться под Макгрегора».

Макгрегор победил впервые с ноября 2016-го. В октябре 2018-го он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Он дважды бился против Диаса в полусреднем весе. Ирландец один раз уступил и взял реванш у американца.

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