Макгрегор вернулся в октагон и победил за 40 секунд

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ирландский боец активно начал поединок. Серроне не справился с серией ударов соперника и рефери Херб Дин просигнализировал окончание противостояния на 40-й секунде первого раунда. Бой Серроне и Макгрегора возглавил UFC 246. Поединок прошел в полусреднем весе и стал для 31-летнего ирландца возвращением в октагон: Макгрегор не выступал с октября 2018-го.

О проведении поединка стало известно в ноябре 2019-го. До этого во время своего визита в Москву Макгрегор объявил о готовящемся возвращении в октагон. Уже в преддверии UFC 246 ирландец заявил, что ему также предлагали поединок с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в апреле 2020-го. Однако к переговорам вернулся американец Тони Фергюсон и организация отдала предпочтение ему.

На UFC 229 в октябре 2018-го Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и сохранил чемпионский пояс. Вспыхнувшая после боя потасовка в итоге привела к дисквалификациям для обоих спортсменов. Ирландец был отстранен на полгода, Нурмагомедов лишился возможности выступать на девять месяцев.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.

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