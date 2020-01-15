UFC предлагал Макгрегору реванш с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор рассказал о переговорах с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) о матче-реванше против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Интервью с 31-летним спортсменом вышло на YouTube-канале BT Sport.

Макгрегор заявил, что руководство UFC предлагало ему подраться с российским бойцом в апреле 2020-го, когда у организации возникли проблемы в переговорах с американцем Тони Фергюсоном. Макгрегор подчеркнул, что сразу согласился, но после этого Фергюсон вернулся к обсуждению условий и был выбран в качестве оппонента россиянина.

19 января Макгрегор вернется в октагон. Он сразится с американцем Дональдом Серроне в полусреднем весе и возглавит турнир UFC 246. Также в рамках вечера выступит и российский тяжеловес Алексей Олейник. Его соперником станет американец Морис Грин.

11 января Макгрегор выразил готовность выйти на замену в том случае, если Нурмагомедов или Фергюсон по каким-то причинам снимутся с боя. В интервью BT Sport он повторил эту мысль, отметив, что сумеет вписаться в легкую весовую категорию.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля (19 апреля по московскому времени) в Бруклине. До этого их поединки срывались четыре раза.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018-го. Он проиграл Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе.

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