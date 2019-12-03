Фергюсон пообещал заставить Нурмагомедова «мочиться кровью»

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон прокомментировал предстоящий поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он рассказал в эфире Ariel Helwani’s MMA Show на ESPN.

35-летний боец убежден, что у него есть преимущество над россиянином. «Я уже влез ему в голову! Он следит за мной, усердно тренируется. Он будет так сильно нервничать, что допустит ошибку. Там-то я его и подловлю! — заявил Фергюсон. — Я собираюсь заставить его мочиться кровью».

26 ноября стало известно, что в UFC запланировали поединок Фергюсона и Нурмагомедова на 18 апреля 2020-го. Бой возглавит турнир в Бруклине. 31-летний россиянин в третий раз будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

Фергюсон и Нурмагомедов лидируют по количеству побед подряд среди действующих бойцов UFC (12). Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий, уступая лишь американцу Джону Джонсу, чемпиону в полутяжелом весе.

Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался уже четыре раза. В апреле 2018-го травма американца не позволила ему поспорить с российским бойцом за пояс чемпиона в легком весе. В итоге Нурмагомедов победил его соотечественника Эла Яквинту.

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