Названа опасность для Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и эксперт Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэн Харди прокомментировал противостояние американца Тони Фергюсона и россиянина Хабиба Нурмагомедова. Харди поделился мнением в своем YouTube-канале.

По словам британца, проблемой для 31-летнего россиянина может стать нестандартная техника Фергюсона. «Хабиб может проиграть из-за рассечения от ударов локтем в самом начале матча, или попасться на необычный удушающий прием. Вообще, у Фергюсона длинные руки — это осложняет для Хабиба проходы в ноги», — заявил Харди. При этом эксперт признался, что рассчитывает на победу Нурмагомедова.

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Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Бруклине. Спортсмены могли встретиться в октагоне уже четыре раза. В апреле 2018-го бой сорвался из-за травмы американца. В результате Нурмагомедов победил Эла Яквинту и впервые завладел чемпионским поясом.

Оба бойца являются лучшими в UFC по количеству побед подряд (12) среди действующих спортсменов. Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. В его активе 28 побед. Фергюсон одержал 25 побед и потерпел три поражения.

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