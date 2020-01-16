Поведение Макгрегора перед возвращением в UFC связали с влиянием Нурмагомедова

Колумнист Алекс Маккарти связал отказ ирландца Конора Макгрегора от оскорблений соперника перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с его поражением от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал на портале TalkSport.

31-летний ирландец отказался от треш-тока во время пресс-конференции перед UFC 246, где Макгрегору предстоит бой с американцем Дональдом Серроне. В частности, ирландский боец сделал комплимент оппоненту, отметив его выбор одежды. Поведение Макгрегора Маккарти связал с влиянием Нурмагомедова. Колумнист напомнил, что россиянин собирался сделать ирландского бойца более скромным.

В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире UFC 229. Перед поединком ирландец неоднократно оскорблял соперника. В частности, в ходе пресс-конференции он говорил о трусости отца российского спортсмена.

Поединок 19 января станет первым для Макгрегора с осени 2018-го. Ирландец не побеждал в октагоне с 2016 года. Для Серроне поединок станет 34-м в рамках UFC. Он лидер организации по данному показателю. Также перед главным боем вечера в октагоне подерутся российский тяжеловес Алексей Олейник и американец Морис Грин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



