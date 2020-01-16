Соперник Макгрегора собрался побить несколько рекордов UFC в бою с ирландцем

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дональд Серроне является рекордсменом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по количеству поединков, но рассчитывает установить еще несколько достижений, выйдя в октагон против Конора Макгрегора. Слова 36-летнего американца передает Bloody Elbow.

«Этот бой станет 34-м для меня под эгидой UFC, но я не собираюсь ограничиваться этим. Думаю, побью пять или шесть рекордов в эту субботу. Вот чего бы мне хотелось. Нужны бонус за выступление, победа нокаутом или приемом», — признался Серроне.

Серроне немалого достиг за свою карьеру в UFC: он лучший по количеству побед в организации (23), по количеству досрочных побед (16). Также, наряду с Сэмом Элви, у него рекордное количество поединков в течение года (6) и лучший результат по количеству нокдаунов в UFC (20).

19 января Серроне проведет поединок с Макгрегором в полусреднем весе. Бой станет главным на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Перед этим поединком в октагон выйдет российский тяжеловес Алексей Олейник.

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