Нурмагомедов поиздевался над соперником Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в Instagram-сторис поиздевался над словами американца Дональда Серроне, будущего соперника ирландца Конора Макгрегора.

В аккаунте UFC Russia появился ролик, главным героем которого стал Серроне. 36-летний боец по кличке «Ковбой» заявил, что испытывает страх перед каждым своим поединком. «Мышление очкошника», — отметил Нурмагомедов, оценивая слова американца.

Серроне и Макгрегор встретятся на турнире UFC 246 19 января. Поединок пройдет в полусредней весовой категории. Сообщается, что ирландец получит за бой пять миллионов долларов, Серроне — два.

Для Макгрегора этот поединок станет первым с октября 2018 года, когда он проиграл Нурмагомедову. Всего же ирландце за карьеру одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. На счету Серроне 36 побед и 13 поражений.

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