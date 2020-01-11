Стала известна сумма гонорара Макгрегора после возвращения в октагон

Стала известна сумма гонорара ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора за поединок с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Данные приводит Essentially Sports.

По информации издания, Макгрегор получит около пяти миллионов долларов, а Серроне — два миллиона долларов. Для американца это самый большой гонорар в карьере. Ирландский спортсмен заработает на два миллиона больше, чем за поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Возвращение Макгрегора в октагон должно произойти 19 января 2020 года. Он встретится с Серроне на турнире UFC 246. Поединок заявлен как противостояние в полусредней весовой категории.

В последний раз ирландский спортсмен выходил в клетку в октябре 2018-го. Он уступил Нурмагомедову и лишился шанса вернуть титул чемпиона UFC. После этого Макгрегор не провел ни одного официального поединка.

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