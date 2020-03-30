Нурмагомедов раскрыл свое местонахождение

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов находится в Дагестане. Об этом он рассказал в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте.

«Каждый день тренируюсь и готовлюсь, только не знаю, к какому бою», — сказал боец. Он добавил, что находится в изоляции.

29 марта сообщалось, что поединок Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, назначенный на 18 апреля, оказался под угрозой срыва. Нурмагомедову следовало покинуть Россию перед закрытием границ 30 марта, чтобы бой состоялся. Подготовку к поединку российский боец проводил в Дагестане.

30 марта боец опубликовал фото из кафе. Он подписал, что из-за карантина по коронавирусу заведения пустуют.

Россиянин должен встретиться с Фергюсоном в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249.

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