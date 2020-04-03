Нурмагомедов допустил проведение боя с Фергюсоном и указал на ошибку UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов подраться с американцем Тони Фергюсоном, при условии что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) назовет ему конкретное место проведения боя. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале ESPN MMA.

Нурмагомедов допустил, что бой может состояться. «Если они отправят мне локацию, и я смогу вылететь из России, то я готов приехать в любую страну», — подчеркнул спортсмен. Он указал, что именно UFC допустил ошибку, не определившись с местом проведения боя. «Писал Дэйне Уайту (главе UFC — прим. «Ленты.ру») каждый день», — рассказал Хабиб.

Россиянин заявил, что понимает разочарованных отменой поединка людей. «Это бой мечты», — сказал Нурмагомедов, отметив, что он теряет очень много денег. Также он заверил, что очень хочет драться.

1 апреля Нурмагомедов заявил, что поединок против Фергюсона не состоится. Он признался, что расстроен отменой боя, но не в состоянии повлиять на ситуацию с распространением коронавируса. На следующий день Хабиб рассказал, что готов прилететь в Белоруссию, но при этом отметил, что Фергюсон сделать этого не сумеет.

Американец позднее заявил, что россиянин изначально знал, что не будет драться с ним. Он посчитал, что действующий чемпион UFC испугался его. Тони также потребовал отобрать у соперника чемпионский титул UFC в легком весе.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз. Турнир UFC 249, в главном бою которого американец и россиянин должны были драться, может быть проведен без участия Нурмагомедова. Среди возможных соперников Фергюсона называются Джастин Гейджи, Хорхе Масвидаль и Конор Макгрегор.

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