Нурмагомедов отреагировал на возможность провести бой с Фергюсоном в Белоруссии

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram отреагировал на возможность провести бой с американцем Тони Фергюсоном в Белоруссии.

«Слышал насчет Белоруссии. Я-то прилечу туда, но Тони не сможет вылететь из США. Никого не выпускают и не впускают туда. <...> Все мне пишут, что мне надо улететь. Скажите куда?» — задался вопросом Нурмагомедов. Он добавил, что находится на карантине после возвращения из Штатов и постоянно тренируется.

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1 апреля Нурмагомедов заявил, что поединок против Фергюсона не состоится. Он признался, что расстроен отменой боя, но не в состоянии повлиять на ситуацию с распространением коронавируса.

Фергюсон позднее заявил, что россиянин изначально знал, что не будет драться с ним. Американец посчитал, что действующий чемпион UFC испугался его.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз. Турнир UFC 249, в главном бою которого американец и россиянин должны были драться, может быть проведен без участия Нурмагомедова. Среди возможных соперников Фергюсона называются Джастин Гейджи, Хорхе Масвидаль и Конор Макгрегор.

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