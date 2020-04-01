Нурмагомедов рассказал об отмене боя с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что поединок против американца Тони Фергюсона не состоится. Об этом 31-летний спортсмен написал в своем Instagram.

Нурмагомедов подчеркнул, что остается дома и соблюдает карантин. Он также признался, что расстроен отменой боя, но оказался не в состоянии повлиять на ситуацию. При этом Нурмагомедов удивился, что некоторые ждут от него участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), несмотря на пандемию коронавируса.

«Сверхдержавы и крупные компании в шоке от происходящего, каждый день ситуация меняется, но Хабиб должен драться? Берегите себя и поставьте себя на мое место», — написал он.

Ранее 1 апреля стало известно, что, несмотря на закрытие границ в связи с распространением коронавируса, граждане России могут покинуть страну, пользуясь бизнес-авиацией. Данную информацию подтвердили в Росавиации.

29 марта в связи с возможным неучастием Нурмагомедова, который находится в Дагестане, Фергюсону предложили бой с Джастином Гэтжи. Также заменить действующего чемпиона вызвались американцы Дастин Порье и Хорхе Масвидаль.

UFC 249 намечен на 18 апреля. Глава промоушена Дэйна Уайт неоднократно утверждал, что не намерен переносить или отменять ивент, несмотря на трудности с его организацией.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC. На его счету 28 побед и ни одного поражения.

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