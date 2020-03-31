Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал возможный срыв поединка меджу россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Фунцкионер выступил в подкасте Heavyweight.

Уайт обрушился с критикой на представителей СМИ. «Как только мы даем им хоть какую-то информацию о дальнейших шагах, они тут же пытаются расстроить эти планы. Мне пришлось буквально накричать на этих парней, послать их куда подальше», — признался глава UFC. Он пообещал, что несмотря на сложности, проведет UFC 249, где в главном бою должны сойтись Нурмагомедов и Фергюсон.

«Помните: бой состоится. 18 апреля где-то на этой чертовой планете. И когда будет нужно — я дам вам знать», — заявил Уайт.

По состоянию на 30 марта Нурмагомедов находился в Дагестане. С этого дня российские власти закрыли границы. Фергюсон пребывает в США. При этом, по информации спортивного журналиста Александра Лютикова, ряд рейсов в США еще не отменен. Сам Нурмагомедов допустил, что турнир может пройти без его участия.

Вероятным местом проведения турнира UFC 249 называли штат Флорида. Организация соревнований осложнена карантином и запрете на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

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