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Оставшийся в Дагестане Нурмагомедов порассуждал о новом сопернике для Фергюсона

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Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Кадр: @khabib_nurmagomedov

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов объяснил свое пребывание в Дагестане и порассуждал о поиске нового соперника для американца Тони Фергюсона. Об этом он рассказал в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте.

Из-за неопределенности с местом проведения турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 россиянин остался в Дагестане и теперь не может покинуть Россию из-за закрытия границ. По словам Нурмагомедова, он советовался с руководством UFC, которое обещало не проводить бой в США и склонялось к Абу-Даби. Он заявил также, что теперь промоушену, скорее всего, придется искать для Фергюсона нового соперника.

Нурмагомедов подчеркнул, что, несмотря на обстоятельства, остается чемпионом UFC и продолжает тренировки.

29 марта сообщалось, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона, назначенный на 18 апреля, оказался под угрозой срыва. Нурмагомедову следовало покинуть Россию перед закрытием границ, чтобы бой состоялся. Подготовку к поединку российский боец проводил в Дагестане. Место проведения турнира пока по-прежнему неизвестно.

30 марта боец опубликовал фото из кафе. Он подписал, что из-за карантина по коронавирусу заведения пустуют.

30 марта Россия закрыла границы в качестве меры в борьбе с распространением коронавируса.

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