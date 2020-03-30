Журналист получил угрозы от представившегося братом Нурмагомедова человека

Российский журналист Александр Лютиков опубликовал в Instagram аудиозапись угроз расправы от представившегося братом российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова человека.

Неизвестный остался недоволен постом Лютикова о том, что Нурмагомедов при желании может вылететь на бой с американцем Тони Фергюсоном в США. Для этого журналист позвонил в «Аэрофлот» и узнал о наличии билетов в Штаты. В ответ угрожавший пообещал разбить Лютикову голову, назвал его «мразью и свиньей». Ранее, по словам журналиста, этот человек представлялся двоюродным братом Нурмагомедова.

29 марта сообщалось, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона, назначенный на 18 апреля, оказался под угрозой срыва. Так как Нурмагомедов не может уехать из России из-за закрытия границ, Фергюсон может подраться с соотечественником Джастином Гейджи.

Первоначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться в американском Бруклине на турнире UFC 249. Из-за распространения коронавируса этот вариант был отклонен.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В бою с Фергюсоном ему предстоит в третий раз защищать титул.

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