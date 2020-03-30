Отец Нурмагомедова отреагировал на возможность отмены боя с Фергюсоном

Тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA), чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов отреагировал на возможность отмены боя его сына с американцем Тони Фергюсоном. Его слова приводит ТАСС.

«Это не великая трагедия, но хотелось Фергюсона победить — это было реально, для этого есть все, хотелось доказать, что сомнительных боев у Хабиба не осталось», — заявил Нурмагомедов-старший. Он добавил, что его сын физически находится в идеальной форме, но из-за карантина у него нет возможности вылететь из России.

30 марта президент UFC Дэйна Уайт признался, что постоянно вынужден преодолевать трудности в организации поединка с участием Нурмагомедова. Он подчеркнул, что планы относительно UFC 249 терпят крушение.

Первоначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться в американском Бруклине 19 апреля на турнире UFC 249. Из-за распространения коронавируса этот вариант был отклонен.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В бою с Фергюсоном ему предстоит в третий раз защищать титул.

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