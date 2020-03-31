Порье вызвался заменить Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье готов выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает MMA Junkie.

«Не самое лучшее время для подготовки, но я берусь за любой шанс проявить себя. Я уже отправил сообщение Дэйне Уайту (главе UFC — прим. «Ленты.ру») и сообщил, что готов драться с Тони Фергюсоном», — заявил 31-летний Порье.

Главный бой UFC 249, который запланирован на 19 апреля, оказался под угрозой срыва. 30-летний Нурмагомедов сообщил, что находится в Дагестане. 30 марта российские власти закрыли границы. При этом, по информации журналиста Александра Лютикова, возможность покинуть страну у Нурмагомедова сохранилась. Обозреватель позвонил в «Аэрофлот» и уточнил, что ряд рейсов в США еще не отменили. После публикации данной информации журналист столкнулся с угрозами от человека, представившегося «двоюродным братом» Нурмагомедова.

Нурмагомедов, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что UFC 249 может пройти и без его участия. Журналист ESPN Ариэль Хельвани сообщил, что вероятной заменой Нурмагомедова в бою с Фергюсоном станет Джастин Гэтжи.

Место проведения турнира объявлено не было.

Порье уступил Нурмагомедову в поединке на UFC 242, который прошел в сентябре 2019-го. Американец дрался в статусе временного чемпиона организации в легком весе.

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