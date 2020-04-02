Фергюсон потребовал лишить Нурмагомедова чемпионского пояса

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон потребовал лишить россиянина Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона UFC в легком весе. Так спортсмен отреагировал на отмену их поединка, передает ESPN.

«У него нужно отнять пояс», — заявил Фергюсон, подчеркнув, что Нурмагомедов испуган и хочет убежать.

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1 апреля Нурмагомедов в Instagram написал, что поединок с Фергюсоном не состоится. Российский боец подчеркнул, что очень расстроен, но остается дома в Дагестане и соблюдает карантин. После объявления многие фанаты ММА в социальных сетях также потребовали лишить Хабиба титула .

Сам в Фергюсон в Twitter написал, что россиянин изначально знал, что не будет драться с ним. Американец посчитал, что действующий чемпион UFC испугался его. «Хабиб — сучка. Я обещал ему, что вытру пол его папахой, и он слился», — сказал спортсмен.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз. При этом не исключается, что турнир UFC 249, в главном бою которого американец и россиянин должны были драться за титул, будет проведен без участия Хабиба. Среди возможных соперников Фергюсона называются Джастин Гэтжи, Хорхе Масвидаль и Конор Макгрегор.

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