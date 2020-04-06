UFC нашел «секретную арену» для турниров во время коронавируса

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в ближайшее время объявит арену для турнира, намеченного на 18 апреля. Об этом сообщает ESPN.

В UFC держат местоположение в секрете. Источник ESPN утверждает, что это одна из локаций на Западном побережье США. Кроме того, есть вероятность, что UFC задействует арену на территории индейских резерваций. В таком случае организации не придется зависеть от решения атлетических комиссий. Кроме того, есть вероятность, что «секретная арена» примет не только UFC 249, но и майские турниры организации.

Ранее 6 апреля глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире 18 апреля. О новом сопернике американского бойца Тони Фергюсона будет объявлено позднее.

Сам Фергюсон призывал лишить Нурмагомедова титула. Он счел заявление россиянина о невозможности принять участие в UFC 249 отказом защищать пояс. Россиянин при этом допустил, что изменит решение, если узнает место проведения турнира.

UFC 249 лишился арены из-за запретов на проведение массовых мероприятий в США. Изначально турнир должен был пройти в Нью-Йорке. Противостояние Фергюсона и Нурмагомедова сорвалось в пятый раз.

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