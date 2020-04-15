Стала известна дата возвращения UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) нацелен на возвращение 9 мая. Об этом сообщает журналист Брет Окамото в своем Twitter-аккаунте.

Согласно данным обозревателя, турнир вместит в себя целых три титульных поединка. 9 мая, в частности, пройдет бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, которые поспорят за пояс временного чемпиона UFC. Также в ивенте примет участие бразильянка Аманда Нунес, удерживающая титулы в полулегком и легчайшем весе.

Кроме того, планируется поединок с участием 42-летнего российского тяжеловеса Алексея Олейника. Его соперник — бывший чемпион промоушена бразилец Фабрисио Вердум.

10 апреля стало известно о переносе UFC 249 и других турниров на неопределенный срок. Глава промоушена Дэйна Уайт заявил, что организация готовит инфраструктуру на частном острове, чтобы иметь возможность проводить международные турниры, несмотря на пандемию коронавируса.

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