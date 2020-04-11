Глава UFC рассказал о «бойцовском острове»

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскрыл подробности организации турниров на частном острове. Об этом сообщает MMA Junkie.

После переноса на неопределенный срок UFC 249 и других ивентов промоутер подтвердил, что организация готовит «бойцовский остров». По словам Уайта, на месте уже возводится инфраструктура.

«Со временем мы уже сможем составлять карды турниров. Кроме того, я смогу привозить туда бойцов заранее. На острове будут созданы все условия для тренировок и самих ивентов», — заявил Уайт. Он добавил, что рассчитывает, что «бойцовский остров» сможет принимать турниры уже через месяц.

10 апреля стало известно, что организация перенесет UFC 249 и другие ивенты на неопределенный срок. 1 апреля главный бой турнира лишился россиянина Хабиба Нурмагомедова. Промоушен заменил его американским бойцом Джастином Гэтжи. Последний должен был поспорить за временный пояс чемпиона UFC в легком весе с соотечественником Тони Фергюсоном.

О планах проводить турниры на частном острове стало известно 7 апреля. Подчеркивалось, что локация будет использоваться для международных ивентов UFC.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!