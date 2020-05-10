Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник победил бразильского тяжеловеса Фабрисиу Вердума. Видео представлено Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

Российский тяжеловес одержал победу раздельным судейским решением по итогам трех раундов. Для отечественного бойца успех стал вторым подряд в рамках UFC. В январе Олейник справился с американским тяжеловесом Морисом Грином, вынудив его сдаться.

Вердум — бывший чемпион UFC в тяжелом весе. В последний раз он выходил в октагон в марте 2018-го и уступил другому россиянину Александру Волкову.

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