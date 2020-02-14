Олейник подерется с бывшим чемпионом UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) планирует провести поединок с участием российского тяжеловеса Алексея Олейника и бывшего чемпиона организации бразильца Фабрисио Вердума. Об этом сообщает MMA Fighting.

Противостояние должно пройти в рамках турнира UFC 250, который пройдет 9 мая в Бразилии. Официально главный бой вечера не подтвержден. Ожидается, что в нем сойдутся американец Генри Сехудо и бразилец Жозе Алду.

19 января Вердум обратился в социальных сетях к Олейнику и вызвал россиянина на бой. Это стало реакцией на победу российского тяжеловеса над Морисом Грином на турнире UFC 246, которая стала для Олейника первой с осени 2018-го.

Вердум не выходил в октагон с марта 2018-го. Тогда он уступил другому российскому тяжеловесу Александру Волкову.

42-летний бразилец — бывший чемпион UFC. На его счету 23 победы и 8 поражений. Олейник — наиболее опытный представитель UFC. Россиянин принял участие в 72 поединках. Олейник одержал 53 победы в карьере и потерпел 13 поражений. Один бой с его участием завершился вничью.

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