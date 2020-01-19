Бывший чемпион UFC захотел боя с Олейником

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Фабрисио Вердум захотел поединка с российским тяжеловесом Алексеем Олейником. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

42-летний бразилец поздравил россиянина с победой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лас-Вегасе. Олейник вынудил сдаться американца Мориса Грина и прервал серию из двух поражений. Вердум добавил, что рассчитывает вернуться в UFC и встретиться в октагоне с россиянином.

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«Поздравляю с победой. Но при всем уважении мое джиу-джитсу лучше. Давай, потанцуем. Думаю, ты сможешь стать особым гостем для моего возвращения в UFC», — написал Вердум.

Россиянин одержал первую победу с сентября 2018-го. Тогда он одолел новозеландца Марка Ханта на первом турнире UFC в России.

Вердум не выступал в UFC с марта 2018-го, когда его нокаутировал другой российский тяжеловес Александр Волков. Бразилец — бывший чемпион организации в тяжелом весе. Кроме того, он трижды становился чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу и дважды выигрывал чемпионат мира по грэпплингу ADCC.

Олейник становился чемпионом мира и чемпионом Евразии по боевому самбо. В рамках MMA россиянин провел 72 поединка. На его счету 58 побед, 13 поражений и одна ничья.

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