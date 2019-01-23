Экс-чемпион UFC спас жизнь ребенку

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум спас тонувшего ребенка. Об этом сообщает MMA Fighting.

Боец отдыхал с семьей на пляже в Калифорнии, когда заметил, что два подростка тонут. «Я разделся и побежал к берегу, чтобы помочь детям. Жена отговаривала меня, потому что это опасно. Но я видел в воде две крошечные головки, которые кричали "помогите", и прыгнул в воду», — рассказал Вердум.

По словам бойца, он приплыл к тонущим быстрее спасателя. «Я сказал ему взять девочку, которая сильно кричала, а я помог мальчику. Мне удалось поймать его, и мы поплыли к берегу... Волны были большими. Девочка чуть не утонула три раза», — добавил он.

В активе Вердума 23 победы, восемь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. В июне 2015 года он одержал победу над Кейном Веласкесом и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. Последний раз американец выходил на ринг в марте 2018-го — тогда его нокаутировал россиянин Александр Волков. В сентябре боец сдал положительный допинг-тест на тренболон и был отстранен USADA на два года.

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