Появилось видео первого поражения Фергюсона за восемь лет

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон потерпел первое поражение за восемь лет, уступив Джастину Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле, штат Флорида. Видео предоставлено правообладателем.
36-летний Фергюсон проиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя. Гэтжи завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе.
Последний раз Фергюсон проигрывал в 2012 году. Тогда американец уступил судейским решением соотечественнику Майклу Джонсону.
Беспроигрышная серия Фергюсона насчитывала 12 побед. Это рекорд в его весовой категории.
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