Боец UFC «задушил» соперника в дебютном поединке

Представляющий Швецию боец UFC Хамзат Чимаев «задушил» валлийца Джона Филлипса в дебютном поединке под эгидой организации. Видео предоставлено правообладателями.

Бой состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках предварительного карда турнира UFC Fight Night. Поединок завершился во втором раунде после того, как Чимаев применил удушающий прием к сопернику.

Для непобежденного Чимаева это седьмая победа в карьере и первая в UFC. На счету Филлипса теперь 10 поражений и 21 победа. Еще один бой с участием валлийца завершился без результата.