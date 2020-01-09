Девушка-боец «задушила» мужчину за предложение помыть посуду

@CatchWrestling / Twitter

Девушка-боец Джордан Пэтрик [Jordan Patrick] «задушила» мужчину за предложение помыть посуду. Видео появилось в Twitter Catch Wrestling U (CWU).

Мужчина негативно отреагировал на предложение поспарринговать с Пэтрик. «С девушкой? Серьезно? А посуду помыть не хочешь?» — сказал он. Когда начался спарринг, Пэтрик за несколько секунд перевела соперника в партер и провела удушающий прием, заставив его сдаться.

Пэтрик является инструктором по самообороне. Она владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу.

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