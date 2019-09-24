Боец MMA задушила соперницу до потери сознания за 10 секунд

Румынская боец смешанного стиля (MMA) Анна Мария Паль одержала победу над иранской спортсменкой Самерех Киани на турнире Real Xtreme Fighting 35 в Румынии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок возглавил турнир, который прошел 23 сентября. Бой между Паль и Киани продлился всего десять секунд. Румынке удалось поймать соперницу на удушающий прием и завершить его стоя.

После того, как Киани потеряла сознание, рефери остановил поединок. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Jolassanda.

Для иранской спортсменки выступление на RXF стало дебютом в MMA. У Паль до боя на счету была одна победа и одно поражение.

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