Армянский боец MMA задушил турецкого соперника до потери сознания

Армянский боец смешанного стиля (MMA) Рафаэль Абрамян одержал победу над соперником из Турции Батуханом Акдуманом на турнире Gorilla Fighting Championship 18. Видео появилось на YouTube-канале турнира.

Поединок прошел 6 сентября в Самаре. Во время первого раунда Абрамян выполнил удушающий прием, но не отпустил соперника после требования судьи. В результате Акдуман потерял сознание, и рефери пришлось вызывать медиков, которые привели турка в чувства.

Перед началом поединка на YouTube-канале Marzik сообщили, что Акдуман пообещал привезти из России «армянскую голову». В ответ на это его соперник захотел сломать ему челюсть.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!