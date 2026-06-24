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22:49, 24 июня 2026Экономика

Российская актриса рассказала о суде с бывшим мужем-актером за квартиру

Актриса Валюшкина рассказала о суде с экс-мужем Яцко за квартиру
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Советская и российская актриса Елена Валюшкина рассказала, что в прошлом она судилась за квартиру с экс-супругом, актером Александром Яцко. Об исходе дела она рассказала в интервью Starhit.

По словам артистки, ее бывший муж после развода намеревался отобрать у нее квартиру и зарегистрировать в ней свою маленькую дочь. «Но мы отбили. Все получилось. Квартира как принадлежала мне, так и принадлежит. Сейчас там живет Вася. Мы с Машей живем в загородном доме, я уже 25 лет его снимаю. Не очень далеко от Москвы, близкое Подмосковье», — сообщила она.

Валюшкина отметила, что не знает, приобрел ли позднее Яцко недвижимость, добавив, что его жизнь ее не интересует.

Ранее в этот же день стало известно, что звезда «Универа» Мария Кожевникова с мужем вынесла все имущество собственника из съемного дома.

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