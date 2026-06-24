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22:41, 24 июня 2026Экономика

В российском городе дольщики пожаловались на экскременты в рассыпающемся недострое

В Березовском пожаловались на экскременты в квартирах и дыры в стенах недостроя
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom

Жители Березовского Свердловской области пожаловались, что дом, сроки сдачи которого сильно затянулись, стал рассыпаться до момента получения ключей дольщиками. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

Речь идет о ЖК Zori от застройщика «Экологика» на более чем 700 квартир. По словам собственников, сдать дом обещали еще в 2024 году, однако выдавать ключи начали лишь в 2026-м. При этом первые обладатели жилья принимать квартиры отказались из-за многочисленных дефектов. Так, в уже введенных в эксплуатацию помещениях люди обнаружили разрушенные лестничные пролеты, дыры в стенах, заливы от протечек крыши на верхних этажах и затопленные подвалы. Жители Березовского утверждают, что объект плохо охраняется, поэтому туда уже начали приходить вандалы, оставляющие после себя граффити на стенах и экскременты на полу. Между тем дольщики продолжают выплачивать ипотеку за такое жилье.

В дальнейшем застройщик вновь приостановил выдачу ключей без объяснений и сроков ее возобновления. В свою очередь, представитель застройщика в разговоре с журналистами заявил, что срыва сроков сдачи не было. Что касается экскрементов в квартирах, собеседник канала оправдался тем, что подобные случаи единичны, поскольку «на стройке такое бывает и за всем не уследить».

Ранее сообщалось, что новостройка в Волгодонске утонула в фекалиях.

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