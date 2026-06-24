«Страна.ua»: Солдаты ВСУ рассказали об издевательствах в лагерях для мобилизованных

Украинские солдаты рассказали об издевательствах в лагерях для мобилизованных. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По словам собеседника, охрану не волнует, что люди физически не в состоянии выполнять приказы. По их мнению, раз человек якобы прошел медицинскую комиссию, то он считается годным к службе, говорится в сообщении. В результате мобилизованных жестоко избивают.

Также отмечается, что 90 процентов мобилизованных на Украине совершенно не подходят для боевых задач. Среди них большое число людей с алкогольной и наркотической зависимостью, рассказали источники.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области усилили мобилизационные мероприятия для усиления частей Вооруженных сил Украины на границе с Белоруссией. Источник в силовых структурах уточнил, что основным аргументом для убеждения местных жителей не препятствовать этим мероприятиям является гарантия того, что служба новобранцев будет проходить на территории региона.