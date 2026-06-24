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22:48, 24 июня 2026Мир

Рубио сделал заявление об ослаблении США санкций против России

Рубио: Трамп решит, ослаблять ли санкции на нефть из России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Jim Young / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с прессой в Кувейте заявил, что президент Дональд Трамп будет принимать во внимание мировые цены на энергоносители, когда настанет момент решать, продлевать ли временные послабления в санкционном режиме в отношении российской нефти. Трансляцию вело агентство ANI на YouTube.

Отвечая на вопрос журналистов, Рубио отметил, что такое решение находится в компетенции главы государства и будет приниматься по мере приближения срока действия текущих мер.

При этом он напомнил, что введенные ограничения носили временный характер и были направлены на стабилизацию глобального рынка. Рубио воздержался от прогнозов относительно возможного продления или отмены исключений, подчеркнув, что не станет опережать президента в этом вопросе.

Однако он обратил внимание на то, что цены на нефть в настоящее время снижаются и на момент открытия торгов они оказались ниже уровня, наблюдавшегося до начала конфликта.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало решение об исключении из санкционных списков, связанных с Россией, ряда физических и юридических лиц, а также двух морских судов.

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