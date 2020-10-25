Эрдоган снова посоветовал Макрону проверить психику

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова порекомендовал французскому коллеге Эммануэлю Макрону проверить психику после его слов об исламе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Макрон одержим днями и ночами мыслями об Эрдогане, поэтому ему действительно необходимо пройти психиатрическое обследование», — заявил турецкий лидер.

24 октября Эрдоган впервые раскритиковал французского лидера за высказывания об исламе на фоне убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати, которое совершил уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулахан Анзоров. Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама, указав, что, по его мнению, ислам как религия переживает кризис во всем мире.

Эрдоган назвал поведение французского коллеги неподобающим по отношению к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию. «Макрону требуется лечение психических расстройств», — посоветовал Эрдоган. После этого Франция отозвала посла в Турции для консультаций. Париж осудил грубые слова Эрдогана в адрес французского лидера.