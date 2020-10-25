В Евросоюзе ответили на совет Эрдогана Макрону лечить психику

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Турцию остановить опасную спираль конфронтации. Таким образом он прокомментировал слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, посоветовавшего французскому коллеге Эммануэлю Макрону лечить психику. Свой ответ Боррель опубликовал в Twitter.

Он также назвал недопустимым заявление Эрдогана в адрес Макрона. «В выводах Европейского совета содержится реальное предложение возобновить наши отношения, но для этой позитивной повестки дня необходима политическая воля турецких властей. В противном случае Турция окажется еще более изолированной», — добавил дипломат.

Накануне, 24 октября, сообщалось, что Париж осудил грубые слова президента Эрдогана и отозвал посла из Анкары для консультаций.

Президент Турции предложил французскому лидеру лечить психику после того, как Макрон пообещал защитить светские ценности своей страны от радикального ислама. При этом он указал, что ислам как религия переживает кризис во всем мире.

Заявление Макрона прозвучало после убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати, которое совершил уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулахан Анзоров. Преступник напал на преподавателя за то, что тот на уроке о свободе слова показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Затем он опубликовал фото отрезанной головы убитого и обратился к президенту Франции, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда».