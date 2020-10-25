Франция призвала Турцию не обострять конфликт в Карабахе

Властям Турции следует воздержаться от политики, которая способствует обострению конфликта в Нагорном Карабахе. С таким призывом выступил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, передает ТАСС.

По его словам, Анкара лишь «подливает масла в огонь», в то время как Париж, Москва и Вашингтон пытаются урегулировать конфликт мирным путем.

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«Франция стремится добиться прекращения военных действий и достижения примирения в Нагорном Карабахе. Вместе с Россией и США она является сопредседателем Минской группы, которой удалось добиться приостановки военных действий. Теперь следует обеспечить, чтобы начались переговоры между сторонами, а также того, чтобы некоторые влиятельные страны, в частности, Турция, перестали подливать масла в огонь карабахского конфликта, как это происходит в настоящее время», — заявил дипломат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган порекомендовал французскому коллеге Эммануэлю Макрону проверить психику после его слов об исламе, поводом для которых стало убийство в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Однако стороны почти сразу обвинили друг друга в его нарушении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.