Мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе возможно, однако многое будет зависеть от армянской стороны. Об этом в интервью Fox News заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.

Алиев описал отношения азербайджанцев и армян после войны. По его словам, история знает много примеров мирного сосуществования народов после кровопролитных войн.

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«Германия и США убивали друг друга. Советский Союз и Германия убивали друг друга. Были убиты десятки миллионов людей. А теперь, посмотрите, об этом никто и не помнит. Это не провоцирует к вражде. Почему армяне и азербайджанцы не могут жить вместе в Нагорно-Карабахском регионе так же, как они это делают в Грузии, России, Украине, многих других странах?» — отметил президент.

Глава Азербайджана заявил, что мир в Карабахе возможен без ущемления прав сторон конфликта. «Это должно быть на основании логичной базы, в рамках территориальной целостности Азербайджана и полной защиты прав и интересов армянского населения нашей страны. Считаю, что сделать это возможно», — добавил Алиев.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. По его словам, Баку пойдет на этот шаг при условии, что Ереван прекратит огонь.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Однако стороны почти сразу обвинили друг друга в его нарушении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.