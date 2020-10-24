Армения отреагировала на слова Алиева о готовности к перемирию в Карабахе

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян отреагировал на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности к перемирию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ованнисян отметил, что лидер Азербайджана таким образом пытается переложить ответственность на армянскую сторону. «Ничего удивительного я не вижу», — отметил представитель минобороны.

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Ранее Алиев назвал условие немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе. По его словам, азербайджанская сторона готова «прекратить действия хоть сегодня», при условии, что Армения прекратит огонь. Алиев добавил, что необходимо, чтобы армянская сторона согласилась с «базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США».

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. На стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют наемники из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.