Азербайджан сообщил об «освобождении» новых территорий в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия страны взяла под контроль новые территории во время боев в Нагорном Карабахе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Азербайджанские войска «освободили от оккупации» 13 сел в Губадлинском, Джебраильском, Зангеланском и Ходжавендском районах, заявил Алиев.

В четверг, 22 октября, Алиев объявил, что вооруженные силы страны получили контроль над границей с Ираном в ходе боев в Нагорном Карабахе. «С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю», — сказал президент.

Бои в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Спустя две недели, после многочасовых переговоров глав МИД в Москве, было объявлено перемирие в гуманитарных целях, однако военные действия продолжаются.

Азербайджан утверждает, что с начала боев под его контроль перешли десятки населенных пунктов, в том числе города Джебраил и Зангелан. Армения и самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика отрицают это.