Власти Карабаха обвинили Азербайджан в авиаударах

Азербайджанская армия обстреливает город Мартакерт в Нагорном Карабахе с применением боевой авиации. Об этом сообщает Госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), передает «Sputnik Армения».

Также карабахские власти обвинили противника в ударах по общине Карегах Кашатагского района и дороге Карегах-Бердзор. В результате обстрела общине причинен материальный ущерб. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет, говорится в сообщении.

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В Госслужбе отметили, что на территории, которая подверглась обстрелам, нет никаких военных объектов.

Ранее 23 октября президент НКР Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом. В нем политик рассказал о решающем вкладе карабахских армян в российскую государственность. Он призвал Путина сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне карабахского конфликта.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. НКР признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.